AmbulatÃ³rio Multiprofissional de BariÃ¡trica comeÃ§a a atender no UniversitÃ¡rio de Dourados

O HU-UFGD/Ebserh abriu o Ambulatório Multiprofissional de Cirurgia Bariátrica para acompanhamento de pacientes que tratam a obesidade, seja por complicações de doenças vasculares, seja por diabetes tipo 2, Hipertensão Arterial Sistêmica e outras condições crônicas. Inicialmente, serão atendidos quatro pacientes por semana.

O objetivo é oferecer um atendimento multidisciplinar para avaliar e preparar os pacientes que necessitam de tratamento e intervenção cirúrgica, além de fornecer orientações sobre mudanças de hábitos e cuidados pós-operatórios. O ambulatório conta com uma equipe especializada, composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde.

Para acessar o serviço, os pacientes devem atender a critérios específicos, conforme estabelecido pelos protocolos do Ministério da Saúde e do hospital. O atendimento será realizado exclusivamente via Sistema de Regulação (Sisreg).

"O tratamento da obesidade é complexo e exige uma abordagem multiprofissional e interdisciplinar, com um conceito que vai além do tratamento da doença ou sintomas específicos, considerando o ser humano como um todo, envolvendo fatores físicos, emocionais, comportamentais e sociais. A criação deste ambulatório é o início do serviço de cirurgia bariátrica que está sendo implantado em nossa instituição. Sabemos do impacto positivo deste serviço para a nossa população usuária do SUS, sendo a oportunidade de um tratamento especializado no município de Dourados e macrorregião, envolvendo 34 municípios e aproximadamente 850.000 habitantes", finaliza Tiago Amador Correia, gerente de atenção à saúde do hospital.

