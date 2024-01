Animais de vida livre serão castrados e microchipados em Campo Grande

As Organizações de Sociedade Civil (OSC’s), estão sendo convocadas pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), para que possam microchipar e encaminhar para castrações de felinos e caninos de vida livre. O chamamento público foi feito através do Diogrande de sexta-feira (19).

Conforme as regras do edital chamamento Público nº 01/2024 o objetivo é controlar a proliferação de animais de rua.

Serão contemplados principalmente os felinos de colônias e os caninos com qualquer peso, visto que atualmente o programa de castração que a Subea disponibiliza, é para animais de até 15kg. Para Ana Luiza Lourenço, titular da pasta, a proposta do chamamento é fortalecer políticas públicas de bem-estar animal, diminuindo a quantidade de animais nas ruas da Capital e atendendo, principalmente, animais de maior porte e evitando assim ninhadas mais numerosas.

A titular destaca também que o chamamento é uma conquista para a cidade, por ser o primeiro projeto com esse tipo de incentivo. “As OSC’s e protetoras fazem um trabalho importante e necessário de acolhimento e cuidados com animais abandonados, e com o chamamento poderemos auxiliá-las nesse trabalho”.

As OSC´s ficarão responsáveis pela captura e transporte, independente do perímetro urbano, dia ou horário para clínica veterinária que for atender ao programa. Elas têm o prazo de 30 dias, a contar da publicação, para apresentar a documentação necessária.

Para mais informações sobre o chamamento, os interessados podem acessar o link clicando aqui.

