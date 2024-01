Ansiedade entrou para a lista de sintomas causados pela Covid, aponta relatório

Um relatório publicado pelo Instituto Nacional de Estatísticas Britânico, em dezembro, mostrou um novo sintoma ligado a variante JN.1 da Covid, conhecida pelo nome Pirola na Inglaterra e Escócia.

O documento, que usou como base os dados da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido, mostrou que cerca de 10% dos pacientes infectados com o vírus da Covid relataram ansiedade, preocupação excessiva ou dificuldade para dormir.

Os dados mostraram que os sintomas da Covid mudaram ao longo do tempo, com sintomas que já foram considerados clássicos, como a perda do olfato e do paladar, atualmente só aparecem em uma pequena parcela dos pacientes.

Atualmente, os sintomas mais comuns de um quadro de Covid são coriza, relatado por 31,1% dos pacientes; tosse, relatada por 22,9% das pessoas; dor de cabeça, registrada em 20,1% dos quadros; fraqueza ou cansaço, relatado por 19,6% das pessoas infectadas; e dor muscular, que atingiu 15,8% de quem contraiu a doença.

