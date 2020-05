Anticorpo para o coronavírus é descoberto por pesquisadores israelenses

Sarah Chaves, com informações do Mundo Ao Minuto

Uma pesquisa, liderada pelo professor Shmuel Shapiro, do Instituto de Israel para a Investigação Biotecnológica, do Ministério da Defesa, revelou êxito em isolar um anticorpo que ataca e neutraliza o novo coronavírus em pessoas doentes. "A fase de desenvolvimento do anticorpo foi finalizada", refere uma nota do instituto localizado em Ness Ziona, a sul de Telavive.

Segundo o ministro da Defesa de Israel, Naftali Benet, o anticorpo ataca o vírus de forma monoclonal. "Estou orgulhoso do pessoal do Instituto de Biotecnologia por este grande avanço. A criatividade e o pensamento judaico atingiram este grande resultado", escreveu o ministro em comunicado.

A descoberta ainda terá de ser patenteada para depois chegar a acordo com farmacêuticas e fazer uma produção à escala comercial. Na informação divulgada, não é referido se o anticorpo foi testado em seres humanos. A descoberta é a primeira deste tipo a nível mundial.

