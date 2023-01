Anvisa aprova injeção para tratamento da obesidade

Saúde Abrindo o ano, carreta do Hospital de Amor estaciona no Shopping Bosque dos Ipês

Saúde Covid: confira onde se vacinar na véspera do Ano-Novo

Saúde Em primeiro dia útil de 2023, Capital conta com mais de 50 locais vacinando

Saúde No intervalo de dois dias, duas crianças morrem por Covid-19 em MS

Saúde Cerca de 69 milhões de pessoas estão com a dose de reforço da covid atrasada

* Com informações da Agência Brasil

Mesmo após a aprovação, ainda não há data definida para a comercialização do medicamento.

A injeção da semaglutida deve ser aplicada apenas uma vez na semana. Pesquisa feita pelo laboratório que produz a medicação mostrou que o medicamento promoveu uma redução média de 17% do peso corporal.

O médico endocrinologista Pedro Leão conta que a substância gera uma série de efeitos que auxiliam no emagrecimento.

O princípio ativo da injeção é a semaglutida. Ela é uma substância semelhante ao hormônio GLP-1, que produzimos naturalmente no intestino e que indica para o sistema nervoso a sensação de saciedade.