Anvisa aprova medicamento que atrasa o avanço do Alzheimer em estágios iniciais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o medicamento Kisunla (donanemab), indicado para o tratamento de comprometimento cognitivo leve ou/e demência leve associados à doença de Alzheimer, no Brasil.

O medicamento, indicado para o uso em pacientes adultos portadores do gene da apolipoproteína E ε4 (ApoE ε4), já pode ser distribuído e utilizado em território nacional, de acordo com as indicações e limitações da agência.

Em julho de 2024, o medicamento teve seu uso aprovado nos Estados Unidos pela FDA, a Agência de Alimentos e Medicamentos norte-americana. Na época, a fabricante informou que as injeções reduziram em 61% as placas amiloides (responsáveis por destruir os neurônios quando acumuladas em excesso) durante seis meses de tratamento, aumento para 80% aos 12 meses e 84% aos 18 meses.

Também foi observada a possibilidade de o medicamento retardar, em até 35% em comparação com o placebo, o declínio cognitivo e funcional durante 18 meses de tratamento.

O uso do medicamento é contraindicado para pacientes que estejam tomando anticoagulantes ou que tenham sido diagnosticados com angiopatia amiloide cerebral (AAC).

