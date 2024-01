Anvisa aprova nova vacina contra a Covid

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, nesta segunda-feira (8), uma nova vacina contra Covid no Brasil, que é desenvolvida com tecnologia recombinante pelo Instituto Serum da Índia.

Segundo a agência sanitária, o uso da tecnologia de proteína recombinante possibilitará a produção industrial do material para induzir a formação de anticorpos contra o vírus causador da doença.

A vacina foi aprovada para ser aplicada em pessoas a partir dos 12 anos, e necessitará de um esquema de duas doses para a imunização, com a segunda dose sendo aplicada 21 dias após a primeira. Para pessoas de 18 anos ou mais, é recomendada uma dose de reforço, que deve ser aplicada seis meses após a imunização primária.

"A vacina é um imunizante monovalente, com antígeno de proteína S [de Spike, a espícula ou gancho usado pelo vírus para entrar nas células] recombinante com adjuvante à base de saponina. A tecnologia de proteína recombinante permite produzir dentro da indústria o material que será utilizado para gerar a formação de anticorpos no organismo. Já o adjuvante tem função de aumentar essa produção", disse a Anvisa em nota.

