Anvisa aprova testes em humanos da primeira vacina 100% brasileira contra a Covid

As inscrições estão abertas por meio de um formulário online .

Para participar dos testes, é necessário ter entre 18 e 85 anos de idade e morar em Belo Horizonte, capital mineira, e ter recebido as doses iniciais de CoronaVac ou AstraZeneca e o reforço com Pfizer ou AstraZeneca antes de março deste ano.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, no final do mês passado, o início dos testes em humanos da vacina SpiN-TEC, o primeiro imunizante 100% brasileiro contra a Covid.