Anvisa concede registro definitivo para antiviral contra a Covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro definitivo do antiviral em comprimido Paxlovid, desenvolvido pela farmacêutica Pfizer e indicado para tratamento de casos leves e moderados da Covid com risco de evolução para quadros mais graves.

O medicamento já tinha seu uso emergencial liberado desde o ano passado, já estando disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e para compra em farmácias particulares. No caso do SUS, o medicamente é liberado somente em casos específicos, e em farmácias é vendido por cerca de R$ 4,5 mil a cartela com 30 comprimidos, e somente com prescrição médica.

“Esse é mais um avanço importante no tratamento da doença, especialmente para pacientes com problemas cardíacos, renais, diabetes, idosos, tabagistas, com obesidade ou que tratam câncer, ou outras condições que afetam a imunidade. Ao receber o registro definitivo desse medicamento, reafirmamos mais uma vez sua qualidade, segurança e eficácia”, afirmou a diretora Médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também