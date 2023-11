Anvisa emite alerta para circulação de medicamentos falsificados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu, nesta sexta-feira (30), um alerta sobre a circulação de lotes falsificados dos medicamentos Tysabri, indicado para o tratamento de esclerose múltipla, e Ozempic, utilizado por adultos no tratamento de diabetes tipo 2.

A Biogen Brasil, farmacêutica detentora do registro do medicamento no país, informou que o lote FF00336, válido até 01/2026, foi produzido apenas para finais institucionais, e não comercial.

A empresa aponta que existem características divergentes entre o lote falsificado e os originais, como erros de ortografia do endereço da empresa responsável pela importação e distribuição do medicamento, diferença de cor na faixa laranja e azul da caixa, formatação nas letras da caixa além da ausência de braile.

Já em relação ao Ozempic, a farmacêutica Novo Nordisk não reconhece o lote LP6F832, válido até 11/2025, como sendo original, ou seja, é um lote falsificado.

Deixe seu Comentário

Leia Também