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Anvisa manda recolher lote de dipirona por risco de contaminação

Resolução, publicada no Diário Oficial da União, também suspende a comercialização e distribuição do lote

08 abril 2026 - 16h32Gabrielly Gonzalez, com Agência Brasil
Medicamento é produzido pela HypofarmaMedicamento é produzido pela Hypofarma   (Fábio Pozzebom/Agência Brasi)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (8) o recolhimento de um lote de dipirona monoidratada 500 mg/ml (caixa com 100 ampolas com 2 ml de solução) produzido pela Hypofarma.

A resolução, publicada no Diário Oficial da União, também suspende a comercialização, a distribuição e o uso do lote 24112378 do produto. Segundo o texto, foi confirmado desvio de qualidade por presença de material particulado (não dissolvido) estranho à formulação.

A Agência Brasil entrou em contato com a Hypofarma e aguarda posicionamento.
 

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