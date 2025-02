Anvisa nega registro de vacina atualizada da Zalika contra variante da Covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) negou o registro da versão atualizada para a variante JN.1 da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Zalika, mas não informou os motivos da negativa.

“Todo postulante a um registro de Medicamento deve comprovar que seu produto é eficaz (e seguro) para aquilo a que se propõe”, disse nota enviada pelo órgão à coluna do Tácio Lorran, no Metrópoles.

A Zalika informou que irá complementar os dados da vacina para pedir uma reanálise do imunizante.

Com a negativa da Anvisa, o Ministério da Saúde não pode adquirir doses desse imunizante. No semestre passado, a Pasta fez um pregão para compra de 69 milhões de doses, e no contrato com a farmacêutica, constava cláusula para entrega da versão da vacina mais atualizada contra a doença.

No caso de ausência do imunizante em questão, a pasta tomará outras medidas.

“Diante da impossibilidade do laboratório Serum entregar vacinas atualizadas para o ministério, não vai cumprir o contrato. Diante dessa situação, a gente vai seguir o contrato: o próximo passo é convocar a empresa que concorreu no pregão para fornecer a vacina”, disse o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI) do Ministério da Saúde, Eder Gatti, em conversa com o Metrópoles.

