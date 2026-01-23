Menu
Saúde

Anvisa proíbe venda de azeite e suspende doce de leite e sal grosso

Azeite Terra das Oliveiras é vendido online e tem origem desconhecida

23 janeiro 2026 - 16h38Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Azeites foram proibidosAzeites foram proibidos   (Divulgação/Ministério da Agricultura e Pecuária)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, fabricação e consumo do azeite de oliva extravirgem da marca Terra das Oliveiras. De acordo com a Anvisa, o produto foi proibido por ter origem desconhecida, sendo vendido pela loja online Shopee. Além disso, explicou a agência, a empresa JJ-Comercial de Alimentos, que aparece no rótulo do produto como sua importadora, foi extinta. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A agência impôs restrições de comercializações do sal grosso da marca Marfim e do doce de leite da São Benedito. 

Fabricado pela empresa M Gomes Praxedes, o lote 901124 do sal grosso Marfim foi suspenso por ter reprovado no teste de teor de iodo, que foi considerado insatisfatório. De acordo com a Anvisa, o lote deve ser recolhido. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União.

Já o doce de leite em pedaços da marca São Benedito, da empresa JF Indústria Comercio de Doces e Laticínios, com data de fabricação de 25 de junho de 2025, não poderá ser comercializado, distribuído e nem consumido. De acordo com a Anvisa,  o lote desse produto não estava identificado. Além disso, foi reprovado no teste de ácido sórbico, conforme publicado no DOU. O ácido sórbico é um conservante que tem o propósito de evitar que microrganismos causem deterioração dos alimentos.

A Agência Brasil procurou as empresas responsáveis pelas marcas Marfim e São Benedito, mas elas ainda não se manifestaram sobre as decisões da Anvisa. Já a empresa responsável pela marca Terra das Oliveiras não foi encontrada.

