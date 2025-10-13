Menu
Saúde

Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e cogumelos

Hemp Vegan, Cannafy e De Volta às Raízes foram alvo de fiscalização

13 outubro 2025 - 06h30Luiz Vinicius
Sede da AnvisaSede da Anvisa   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de produtos à base de cannabis das empresas Hemp Vegan e Cannafy. Também foi alvo de fiscalização da Anvisa a empresa De Volta às Raízes, que vende produtos feitos com cogumelos.

A Resolução 3.987/2025, com a lista de itens vetados, foi publicada no Diário Oficial da União, da última quinta-feira (10).

De acordo com a Anvisa, os produtos da Hemp Vegan não têm registro ou autorização da agência e são “fabricados por empresa desconhecida”. A proibição determinada se aplica a todos os lotes de produtos derivados de cannabis da marca:

  • - Produtos com Fitocanabinoides (CBG, CBG, CBDA)
  • - Bálsamos Tópicos de CBD
  • - Gotas de CBD Fullspectrum Vegano
  • - CBD Gummies Fullspectrum
  • - CBD Paste Fullspectrum Vegan
  • - CBD + CBG Drops - Marca Hemp Vegan
  • - CBD + CBDA Fullspectrum
  • - Parches Musculares - 50 mg de CBD

A Agência Brasil entrou em contato com a Hemp Vegan, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.

Cannafy - Outra empresa alvo da fiscalização foi a Cannafy Serviços de Internet, que comercializa produtos que não possuem registro ou autorização na Anvisa, fabricados por empresa que também não possui autorização de funcionamento na agência.

Estão proibidos todos os lotes dos seguintes produtos:

  • - Produtos de cannabis da marca CBDM Gummy
  • - Produtos de cannabis da Marca Canna River
  • - Produtos de cannabis da Marca Rare Cannabinoid

No site da Cannafy, a empresa informou que não fabrica nem comercializa produtos de cannabis no Brasil e que cumpre rigorosamente toda a legislação brasileira aplicável a esses produtos. “Apenas facilitamos o contato entre pacientes brasileiros e fornecedores estrangeiros, e atuamos para garantir que todas as importações tenham sido previamente autorizadas pela Anvisa, conforme dispõe a Resolução Anvisa RDC n. 660/2022”, diz a nota.

De Volta as Raízes - Por fim, a agência sanitária proibiu a comercialização de todos lotes dos produtos feitos com cogumelos da De Volta às Raízes, “sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa” e fabricados por empresa que não possui autorização para fabricação de medicamentos. 

Os produtos são os seguintes:

  • - Cogumelo Tremella
  • - Cogumelo Reish
  • - Cordyceps Militaris
  • - Cogumelo do Sol
  • - Cogumelo Juba de Leão
  • - Cogumelo Chaga
  • - Cogumelo Cauda de Peru

Em seu site, a empresa explica que os cogumelos são utilizados na Medicina Tradicional Chinesa, “mas não se enquadram como medicamentos, portanto, estão dispensados de registro no Ministério da Saúde conforme a Resolução nº 240/2018”.

