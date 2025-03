Anvisa suspende venda de creme dental da Colgate

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (27), a suspensão da venda da pasta de dente Colgate Clean Mint em todo o território nacional.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e ocorre após relatos de efeitos adversos entre consumidores.

De acordo com a Anvisa, foram registradas oito notificações envolvendo 13 eventos adversos relacionados ao uso do produto.

Os principais sintomas relatados incluem:

Inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral;

Sensação de ardência e dormência nos lábios e na boca;

Boca seca;

Gengiva irritada;

Vermelhidão.

A Colgate Clean Mint é uma nova versão do popular creme dental Colgate Total 12, com alterações na fórmula e no nome. A marca ainda pode recorrer da decisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também