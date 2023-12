Anvisa tira 1.266 pomadas para cabelo das prateleiras após novos casos de cegueira

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelou, em decisão publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (29/12), a comercialização de 1.266 pomadas para fixar ou modelar cabelos.

A resolução foi publicada pelo órgão alguns dias após mais de 100 pessoas procuraram atendimento de emergência no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, após sofrerem com queimaduras nas córneas, resultantes do uso dos produtos.

Apesar da decisão ter sido publicada poucos dias após os novos incidentes, a Anvisa informou que “os cancelamentos da resolução publicada nesta sexta (29/12) já estavam planejados como parte das ações contínuas da Anvisa ao longo do tempo e não estão diretamente relacionados aos eventos mais recentes de irritação ocular que estão em investigação”.

“A medida faz parte das ações da agência para garantir produtos seguros, conforme estabelecido na RDC 814 de 1º/9/2023”, afirmou a agência em nota publicada em seu site.

