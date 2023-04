AO VIVO: Luanna Caramalac aborda nutrição integrativa no Saúde e Bem-Estar

Luanna Caramalac Munaro é nutricionista pós-graduada em adequação nutricional e tratará no Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes, sobre as diferentes funções da nutrição, e a relação com as demais especialidades da saúde no programa desta sexta-feira (28).

