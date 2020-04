Apenas 60% dos profissionais da saúde tomaram vacina contra influenza

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Os profissionais da saúde da capital devem aproveitar até quarta-feira (15), quando acaba a primeira fase da campanha de vacinação contra Influenza, para se imunizarem.

A imunização dos idosos já extrapolou a meta prevista pelo Ministério da Saúde e os números ultrapassam os 114%, enquanto apenas 60% dos profissionais da saúde tomaram a vacina.

Para a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo, seria de extrema importância a imunização de, pelo menos, 90% dos profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. “No próximo balanço, que deve sair na semana que vem, já estarão os profissionais que trabalham nos hospitais, que devem aumentar significativamente esses dados, mas ainda assim, devido às circunstâncias, esperávamos uma procura maior”.

A campanha de vacinação contou com o apoio de farmácias e drogarias, que auxiliaram a rede municipal de saúde na dispersão do público com mais de 60 anos, que é altamente vulnerável tanto à Influenza quando ao Covid-19. Assim foi possível controlar aglomerações e reduzir os riscos de contágio.

Confira através deste link , a lista de drogarias e farmácias que estão aplicando a vacina, oferecida pelo Sistema Único de Saúde e sem ônus ao usuário.

