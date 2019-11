Apenas onze médicos atendem nesta manhã em Campo Grande

Saiba Mais Saúde UPAs terão quadro completo de clínicos atendendo neste sábado

As Unidades de Pronto Atendimento de Campo Grande atendem nesta quarta-feira (13), com onze pediatras, sendo cinco profissionais atenderão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino e seis no UPA Vila Almeida.

O UPA Universitário passa a ter o atendimento infantil de tarde com seis profissionais, juntamente com o Coronel Antonino e Vila Almeida. Já no período noturno, apenas as unidades do Santa Monica, Coophavilla II e Aero rancho permanecem sem os pediatras.

Para o atendimento clínico geral adulto todas as unidades estarão disponíveis, com 42 médicos na parte da manhã, 41 no período vespertino e 51 profissionais a noite, sendo o UPA da Coronel Antonino Vila Almeida e Leblon com o maior número de plantões.

