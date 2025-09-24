Menu
Menu Busca quarta, 24 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Após fala de Trump, Anvisa afirma que Brasil não tem casos que relacionem paracetamol e autismo

Organização Mundial da Saúde se manifestou, dizendo que não "há evidências científicas conclusivas" que confirmem ligação do autismo e o paracetamol na gravidez

24 setembro 2025 - 14h00Luiz Vinicius
Medicamento paracetamolMedicamento paracetamol   (Shutterstock)

O uso de paracetamol na gravidez não causa autismo, é o que afirma a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O pronunciamento ocorre após uma fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que citou a existência de uma ligação entre o analgésico na gestação com o Transtorno do Espectro Autista.

A fala aconteceu durante o discurso na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Diante da citação, houve repercussão em vários países, principalmente no Brasil, sobretudo entre as mães de crianças com diagnóstico de autismo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu uma nota relatando que "atualmente não há evidências científicas conclusivas que confirmem" a ligação do autismo e o paracetamol na gravidez. Na nota, a OMS também citou que nenhuma das muitas pesquisas sobre o assunto encontrou associação consistente.

No Brasil, a Anvisa informou que o paracetamol é classificado em norma como medicamento de baixo risco e, por isso, faz parte da lista de produtos que não exigem receita médica.

De acordo com a agência, a liberação de medicamentos no país segue "critérios técnicos e científicos rigorosos” para garantir qualidade, segurança e eficácia. Mesmo assim, esse tipo de remédio passa por monitoramento.

"Assim, a missão da Agência na promoção e na proteção da saúde garante que os medicamentos registrados apresentem perfil adequado de qualidade, segurança e eficácia. Reforçamos que todo medicamento deve ser utilizado com orientação de profissionais de saúde, como médicos ou farmacêuticos, para garantir sua eficácia e prevenir efeitos indesejados".

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vacinação contra raiva em cães e gatos segue nos bairros de Campo Grande; confira
Saúde
Vacinação contra raiva em cães e gatos segue nos bairros de Campo Grande; confira
Projeto do HRMS
Saúde
PPP do Hospital Regional de MS é destaque nacional e atrai investidores internacionais
Fumacê
Saúde
Fumacê percorre quatro bairros de Campo Grande nesta quarta-feira
Doação de órgãos é celebrada no Brasil no dia 27 de setembro
Saúde
Em MS, mais de 150 pessoas manifestaram desejo de ser doadoras de órgãos
Até então, a orientação era que o exame fosse feito a partir dos 50 anos
Saúde
Ministério da Saúde amplia acesso à mamografia no SUS para mulheres de 40 anos
O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil
Saúde
Candidatos do Revalida já podem recorrer a resultado da 2ª etapa
Ministro Alexandre Padilha
Saúde
SUS recebe 100 mil unidades de implante contraceptivo para distribuição
Foto: Julia Prado/MS
Saúde
Vacinação contra HPV acontece no Shopping Campo Grande neste sábado
Mato Grosso do Sul vem conquistando resultados expressivos
Saúde
No Dia Nacional do SUS, MS celebra mais de 2 milhões de vacinas aplicadas em 2025
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Justiça
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca