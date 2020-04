Após mortes, Batayporã registra duas pessoas curadas do coronavírus

Dois pacientes que foram diagnosticados com o novo coronavírus em Batayporã estão curados. A informação foi revelada pela Secretaria Municipal de Saúde do município, nesta sexta-feira (10).

A cidade localizada no interior de Mato Grosso do Sul, foi a única que registrou mortes no estado, duas pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19, as curas podem ser vistas como uma esperança para os doentes da cidade.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Francielle Figueiredo, as pessoas curadas do Covid-19 obedeceram as orientações de 14 dias em isolamento domiciliar, contando da data em que teve o início dos sintomas, e agora estão assintomáticos.

“Com evolução contínua no quadro clínico, os pacientes foram liberados do isolamento domiciliar, e agora estão somente no cumprimento do isolamento social, conforme orientação geral para toda a população”, esclareceu.

Conforme boletim atualizado nesta sexta-feira (10), Batayporã apresenta 6 casos confirmados para COVID-19, sendo que dois foram a óbito, pois apresentavam comorbidades associadas, dois estão curados e outros dois seguem em isolamento. Até o momento, não há nenhum em investigação e 10 foram descartados.

A Vigilância Epidemiológica revela ainda que 26 pessoas que estavam sendo monitoradas, concluíram o isolamento domiciliar e todas estão assintomáticas, ou seja, não apresentam nenhum sintoma da doença. Outros sete seguem em monitoramento.

