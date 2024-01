Após restrições, Regional retoma horários de visita e cirurgias nas Capital

Em um comunicado emitido nesta quinta-feira (18), o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, informou a retomada dos horários de visitação, bem como as cirurgias eletivas que também devem retornar nos próximos dias. O hospital havia adotado medidas após diversos funcionários serem afastados infectados pela COVID-19.

Por meio de nota, o HRMS informou: "O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul informa que retomou os 3 horários de visitação para o CTI (Centro de Terapia Intensiva). Os horários são: das 11:00 às 11:30; das 17:00 às 17:30; das 20:30 às 21:00. As cirurgias eletivas voltarão a ser realizadas a partir da próxima segunda-feira (22). Está mantida a recomendação do uso de máscaras nas áreas assistenciais".

Conforma noticiado pelo JD1, de acordo com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica do hospital, a intenção era evitar a transmissão de infecções. Por conta disso, as cirurgias eletivas foram suspendidas temporariamente no início desta semana. As visitas também sofreram alterações

Com o fim do período de restrições, o atendimento volta à normalidade.

