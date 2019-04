Após seis anos, Campo Grande volta a realizar transplantes de coração

Da redação com informações da assessoria

Na quinta-feira (25) foi publicada na edição 79 do Diário Oficial da União a autorização do Hospital Cassems de Campo Grande para realizar transplantes de coração. A Portaria nº 509, de 17 de abril de 2019, considera o hospital apto para esse tipo de procedimento.

A unidade hospitalar foi a única contemplada com a liberação para transplantes cardíacos e a equipe terá como responsável técnico o cirurgião cardiovascular Carlos Barbosa. A equipe é composta ainda pelos médicos cardiologistas Carolina Figueiroa de Brito e Mauro Rogério de Barros Wanderley júnior, pelo cirurgião torácico Diogo Gomes Augusto e pelos anestesiologistas Lilian Queiroz de Paula Lorentz e Rafael Nascimento.

Desde 2013, Campo Grande não realiza um transplante de coração e com “o credenciamento do Hospital Cassems será possível iniciar uma nova fase no intuito de salvar vidas e contribuir para a redução da fila de espera por um coração”, segundo o cirurgião cardiovascular Carlos Barbosa.

O credenciamento do Hospital como unidade transplantadora já tem mais de um ano e iniciou com a captação de órgãos. Em seguida o Governo do Estado concedeu autorização para transplantar.

A médica Priscilla Alexandrino, diretora técnica do Hospital diz “Estamos há 18 meses em contato com Incor, com aulas semanais para a equipe que coordenará este processo, nós fizemos um grande levantamento de documentação e de reestruturação para podermos ser habilitados para esse serviço e para nós é motivo de muito orgulho reativar este importante serviço em nosso estado”.

Para o Marcos Bonilha, diretor clínico do hospital, o credenciamento para transplante de coração é “mais uma conquista importante para o Hospital que vem superando várias barreiras na busca por excelência e qualidade em seu atendimento.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache diz “Nosso hospital é jovem, vamos completar 3 anos de vida, mas temos uma equipe dedicada, capacitada e a estrutura física necessária para reativar essa área de transplantes em MS” e reforça que estar habilitado para o transplante cardíaco mostra que o Hospital está no caminho certo rumo a excelência do atendimento em saúde.

