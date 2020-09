Após ser atropelado por idoso embriagado, rapaz precisa de doação de sangue na capital

No último sábado (19) o jovem Anderson Henrique Almeida, sofreu um acidente gravíssimo no cruzamento da rua Graça Aranha, com a Crevelândia. no bairro Jardim das Hortências. Ele foi atingido por um veículo que estava em alta velocidade.

Segundo informações do irmão da vítima, Anderson estava vindo do serviço, quando chegou no cruzamento, o motorista de 63 anos, que estava embriagado não respeitou a sinalização de 'pare' e avançou a preferencial, e acabou atingindo em cheio o rapaz, que descia para Graça Aranha e foi parar na Crevelândia. O jovem voou da motocicleta honda 150 com preta.

No acidente Anderson quebrou o joelho, fêmur, mão e teve traumatismo craniano, ele está internado na Santa Casa de Campo Grande, com o estado de saúde gravíssimo.

Familiares e amigos utilizaram as redes sociais para abrir uma campanha para Anderson, ele pedem para a população ir até o Hemosul e realizar um doação de sangue no Anderson Henrique Almeida, pode ser qualquer tipagem sanguinea, pois o rapaz está precisando muito.

O autor foi preso, mas passou por audiência de custódia e foi liberado.

As doações de sangue podem ser realizadas diretamente no Hemosul da Capital, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 e nas unidades de coleta no estado, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim.

Diante da pandemia de Covid-19, as doações podem ser agendadas, evitando aglomerações, mas também serão atendidas as demandas espontâneas por ordem de chegada. Vale lembrar que o Hemosul toma todas as medidas de segurança para a doação. Mais informações e agendamentos pelo (67) 3312-1516, 1529 ou whatsapp 99298-6316.

