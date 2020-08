Após ser picado por jararaca, ribeirinho é resgatado por helicóptero

Um ribeirinho não identificado, de 54 anos, foi trazido até Corumbá de helicóptero, após ser picado por uma cobra jararaca nessa sexta-feira (31).

Segundo o Diário Corumbaense, ele é mora na Comunidade Corixão, a cerca de 45 km de Corumbá.

A ação foi realizada em meio à Operação Pantanal, com auxílio de uma aeronave do 3º Batalhão de Aviação do Exército, organização militar subordinada ao Comando Militar do Oeste.

O deslocamento foi feito com acompanhamento de um médico do Hospital Naval de Ladário e na chegada no heliponto do EsqdHU-61, uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar seguiu com o paciente para a Santa Casa de Corumbá.

