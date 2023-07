Após troca de farpas, São Julião e Saúde Municipal assinam acordo

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites e o presidente do Hospital São Julião, Carlos Melke, fizeram nesta segunda-feira (3), a assinatura do Termo Aditivo de renovação do convênio entre o município e o hospital, de forma que os serviços à população possam ser prestados.

“Estamos cumprindo o nosso compromisso de continuar e fortalecer os atendimentos oferecidos pelo Hospital São Julião aos campo-grandenses. Local que sempre ofertou um trabalho de excelência para os munícipes da capital e de todo o Estado de Mato Grosso do Sul. A continuidade dessa parceria evidencia a busca por soluções conjuntas e a construção de um sistema de saúde cada vez mais integrado e eficaz”, destaca o secretário.

O presidente da instituição, Carlos Melke, ressalta que a população é a principal beneficiada com essa parceria renovada, enfatizando que o avanço e o fortalecimento dessa cooperação entre a secretaria e o hospital trarão ainda mais benefícios para o atendimento e cuidado com a saúde dos cidadãos.

“Com a formalização desse convênio, a expectativa é de que o acesso aos serviços de saúde seja mantido e aprimorado, assegurando a qualidade e a eficiência dos cuidados oferecidos”, diz. Atualmente, o Hospital São Julião recebe aproximadamente R$ 2,5 milhões por mês, sendo R$ 1,7 milhão do componente pré-fixado e R$ 765 mil pós-fixado, conforme a produção.

