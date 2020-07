Após vencer a morte, Felipe precisa de doação para tratamento de tumor

Felipe de Oliveira, 11 anos, é uma criança que como qualquer outra gosta de jogar vídeo-game, ler e está aprendendo a tocar violão, mas o que difere ele dos outros garotos de sua idade é uma batalha trava contra um tumor, e como um herói de cinema já mostrou que, mesmo nos momentos mais difíceis, o impossível não existe.

Ele foi diagnosticado no inicio deste ano com Craniofaringioma, um tumor no cérebro que apesar de benigno é localizado em um local perigoso. Desde o diagnostico até agora, Felipe já passou por três cirurgias na cabeça e infelizmente algumas complicações.

Na primeira, a equipe médica colocou uma câmera no cérebro de Felipe, mas por conta de uma intercorrência ele precisou ser internado e ficou 32 dias entre leitos de UTI e quartos de enfermaria.

Durante esse período internado, ele teve um sangramento na cabeça e foi preciso utilizar um dreno para retirar o sangue. Na terceira cirurgia os médicos colocaram uma válvula dentro de sua cabeça, pois devido ao tumor ele teve hidrocefalia.

A família contou que no dia 27 de fevereiro Felipe se mostrou um verdadeiro lutador, contrariando todas as expectativas médicas. Isso porque nesta data o médico informou à família que eles deveriam se despedir do garoto, pois não havia mais nada que pudesse ser feito após as complicações na cirurgia.

Mesmo com chances mínimas, Felipe conseguiu se recuperar e saiu do hospital sem nenhuma sequela, algo considerado quase impossível pela equipe médica.

Patrícia Marques, prima de Felipe, contou que durante as cirurgias, os médicos foram retirando “pedaços” do tumor, e ele poderá se livrar totalmente desse mal aos 15 anos. O grane problema é que toda essa história protagonizada por Felipe gerou um custo para a família.

Hoje eles possuem uma dívida de R$ 15 mil para pagar todas as cirurgias e internações de Felipe, sem o dinheiro em mãos eles decidiram realizar uma vaquinha online, onde qualquer pessoa no mundo pode doar a quantia que quiser ou puder, desde centavos até centenas de reais.

Até o momento a vaquinha online já arrecadou R$ 2.735,00, pessoas que puderem ajudar, com qualquer valor, bastam clicar neste link. No site da doação é possível ver a meta, quanto já foi arrecadado e quantas pessoas já doaram.

Além disso a família está vendendo uma rifa no valor de R$ 50,00 para que as pessoa concorram a 60 quilos de carne, 45 quilos bovino e 15 quilos de linguiça caseira, ainda não existe uma data especifica para o sorteio, mas a prima de Felipe, quem está organizando a rifa, informou que qualquer pessoa pode entrar em contato pelo número 99164-2032 para comprar as rifas ou saber como o sorteio funcionará.

