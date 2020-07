Aquidauana proíbe consumo de álcool em locais públicos e decreta restrições

A cidade de Aquidauana publicou, nesta sexta-feira (17), um novo decreto com medidas mais restritivas para tentar diminuir a curva da contaminação do novo coronavírus (Covid-19) no município. Entre as medidas, está a proibição do consumo de álcool em qualquer local público, bar, conveniência, lanchonete ou restaurante, durante qualquer momento do dia.

Conforme a prefeitura de Aquidauana, a decisão foi realizada após uma reunião de urgência entre o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, o prefeito Odilon Ribeiro e outras autoridades municipais. O decreto também restringiu o horário de funcionamento de bares, conveniências, supermercados e mercados até às 18h, de lanchonetes e restaurantes até às 21h (serviços de delivery até às 22h), e fechou igrejas e academias até o próximo dia 31.

O horário do comércio, o uso de máscaras e o toque de recolher entre 22h e 5h permanecem inalterados. As medidas, que passam a valer a partir das 17h desta sexta, foram decretadas após um aumento de 100% dos casos de Covid-19 em Aquidauana em uma semana. As duas primeiras mortes pela doença no município também foram registradas na última semana.

O primeiro foi de um homem de 27 anos, no último domingo (12) e o segundo de um indígena, de 40 anos, que morreu com na última quarta-feira (15). Com o óbito e outros casos de Covid-19 em aldeias do município, duas delas, Limão Verde e Buritizinho, decretaram lockdown também nesta sexta-feira, vetando totalmente a entrada e saída de pessoas das aldeias. Aquidauana registra, desde o início da pandemia, 18 casos do novo coronavírus.

