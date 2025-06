Associação de Odontologia seleciona pacientes para tratamentos odontológicos em agosto

A Associação Brasileira de Odontologia – Seção Mato Grosso do Sul (ABO-MS), realizará nos dias 12 e 13 de agosto uma seleção de pacientes interessados em realizar tratamentos odontológicos supervisionados por especialistas.

A iniciativa integra o curso de Especialização em Dentística e Prótese Dentária, coordenado pelo professor Dr. Sergio Botta, responsável também pela triagem dos candidatos.

Entre os procedimentos disponíveis nesta primeira etapa estão clareamento dental, restaurações em resina composta para dentes anteriores e posteriores, lentes de contato em resina composta, além de próteses totais e removíveis.

Conforme explica o coordenador, Dr. Sergio Botta, outros tratamentos poderão ser oferecidos em fases posteriores, conforme a necessidade dos pacientes.

“O processo de seleção é fundamental para que nossos alunos realizem diagnósticos completos e planejem a reabilitação oral dos pacientes, focando tanto na estética quanto na função”, destacou Dr. Botta.

O objetivo é garantir atendimentos de qualidade em um ambiente acadêmico, com supervisão especializada.

Os interessados devem comparecer à sede da ABO-MS, localizada na Rua da Liberdade, 836, Bairro Monte Líbano, das 8h às 17h, em qualquer um dos dois dias da seleção. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo WhatsApp, no número (67) 99152-5980.

