Associação de Odontologia seleciona pacientes para implantes dentários na Capital

A Associação Brasileira de Odontologia – Seção Mato Grosso do Sul (ABO-MS), está com seleção aberta para pacientes que desejam realizar um procedimento inovador de implantes dentários, com promessa de dentes fixos em apenas 7 a 10 dias.

A triagem será realizada na próxima quarta-feira (6), às 9h, na sede da instituição, localizada na Rua da Liberdade, 836, no Bairro Monte Líbano, em Campo Grande.

Voltada especialmente para pessoas que utilizam próteses removíveis ou estão insatisfeitas com a aparência e funcionalidade dos dentes, a técnica oferece maior conforto, segurança e autoestima em tempo recorde.

O procedimento faz parte do curso de reabilitação oral com implantes dentários, promovido pela ABO-MS e coordenado pelo especialista Dr. Gustavo Terra.

Com mais de 24 anos de atuação, o Dr. Gustavo é referência nacional na área de implantodontia e criador do método FAZ (Full Anchorage Solutions), técnica voltada para pacientes com perdas dentárias severas.

Ele também é Doutor, Mestre e Especialista em Implantodontia e Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, com experiência em mais de 800 implantes zigomáticos, além de cirurgias avançadas como All-on-Four transnasais, transinusais e pterigóideas.

As vagas são limitadas, e os interessados devem entrar em contato pelo telefone (67) 99292-8071 para mais informações e agendamento.

