Associação Médica de MS faz um alerta sobre alta dos casos de covid-19

A Associação Médica de Mato Grosso do Sul (AMMS), faz um alerta por conta do relaxamento das medidas biossegurança impostas pela pandemia do novo coronavírus. Atualmente, Mato Grosso do Sul, tem mais de 88 mil casos, com mais de 1600 mortes. A AMMS também reforça o apelo feito pela Unimed Campo Grande, que emitiu uma nota informando, que até a segunda-feira (16), realizou 2090 atendimentos no Pronto Atendimento de Síndrome Respiratória, uma ala totalmente separada das demais para atender casos da Covid-19.

O número é maior do que foi registrado em todo mês de outubro. “Tivemos grande progresso no combate ao coronavírus, mas não podemos descuidar. Os casos já voltaram a subir e não queremos viver uma segunda onda como em outros países. Precisamos do apoio da população em continuar se prevenindo e evitando aglomerações. Todos nós dependemos dessa conscientização e temos que nos cuidar, pois ainda não há uma vacina disponível”, disse a Dra. Maria José.

Mais 854 pessoas testaram positivo para a Covid-19 em Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas. Os números constam no boletim epidemiológico da doença divulgado na terça-feira (17) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Em todo o Estado, 254 pessoas seguem internadas em hospitais públicos e privados por causa de complicações relacionadas à doença.

Não é só a rede privada que sente o aumento de casos, o Hospital Regional também. Das 50 vagas intensivas para covid, todas estão ocupadas, com mais 5 pacientes aguardando transferência para outras unidades de saúde, totalizando 55 pessoas em estado grave.

De acordo com a diretora do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), Rosana Leite de Melo, na semana passada ocorreu um “boom” de internações em UTI nos hospitais privados e desde ontem, o Regional já sentiu aumento.

“Essa luta é de todos! Não podemos por a perder tudo o que conseguimos no enfrentamento ao coronavírus”, alerta a presidente da AMMS, Dra. Maria José.

