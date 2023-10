Atenção, mulheres! Mamografia gratuita termina na próxima semana

Mulheres podem fazer mamografia gratuita no Hospital de Câncer Alfredo Abrão até a próxima terça-feira (31). A ação faz parte da campanha do Outubro Rosa - mês de divulgação do câncer de mama. O diagnóstico precoce aumenta expressivamente as chances de cura da doença.

Para isso, mulheres entre 40 e 65 anos podem procurar o hospital de câncer para fazer a mamografia, a partir das 6 horas. As senhas são entregues por ordem de chegada e não precisa de preparo. É necessário apenas levar os documentos pessoais.

Locais

Vale lembrar que exames de prevenção, como a coleta de preventivo, teste rápido de IST (Infecção Sexualmente Transmissível), agendamento de mamografias, inserção de diu, consulta médica, orientação da saúde da mulher e atendimento com assistente social, ainda podem ser feitos em algumas unidades de saúde da Capital, até este sábado (28).

- Na região do Anhanduzinho, a Unidade de Saúde da Família Antonio Barbosa atenderá na quinta-feira das 08h às 17h. Na sexta-feira (27).

- As Unidades de Saúde da Família Alvez Pereira e Paulo Machado atenderão das08h às 16h.

- Na região das Bandeiras, o atendimento na Unidade de Saúde da Família Itamaracá será até sexta-feira (27) das 07h às 19.

- Unidade de Saúde da Família, no Tiradentes, o funcionamento funcionará no sábado das O7h às 12h.

Exames

Até o dia 25 de outubro, foram realizadas mais mil mamografias no Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, segundo o diretor clínico da instituição, o médico João aulo Villalba.

“A campanha do outubro rosa no hospital, como sempre, teve uma ótima adesão do público feminino na faixa etária de 40 a 65 anos. Já foram realizadas 1.175 mamografias, ou seja, quase 100%.”, contou.

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres no mundo. No Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres.

Mato Grosso do Sul deve registrar mais de 8,6 mil casos de câncer de mama neste ano, segundo estimativa do inca (Instituto Nacional de Câncer).

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também