Atualização: Brasil tem 25 mortos e 1.629 casos de coronavírus

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 11h desta segunda-feira (23), 1.629 casos confirmados de novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, em 26 estados e no Distrito Federal. Matro Grosso do Sul registrou 21, 19 são de Campo Grande, em os outros dois são de Sidrolândia e Ponta Porã.

Em relação às motes em decorrência da doença, o país teve 25, sendo 22 em São Paulo e três no Rio de Janeiro.

O Ministério da Saúde atualizou os números na tarde deste domingo (22), informando que o Brasil tem um total de 1.546 casos confirmados de coronavírus e 25 mortes.

