Auditoria do TCE-MS mira compras emergenciais da saúde em Campo Grande

Vinícius Santos com informações do TCE

Auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) irão realizar uma averiguação prévia na Prefeitura de Campo Grande, a pedido do Ministério Público de Contas (MPC). O foco são possíveis irregularidades no fornecimento de fraldas e dietas especiais para usuários do SUS na capital.

O conselheiro Jerson Domingos, relator do município no TCE, orientou a equipe técnica a fiscalizar as compras emergenciais e licitações feitas pela gestão da prefeita Adriane Lopes (PP). Para o conselheiro, caso as denúncias se confirmem, pode haver falhas graves na administração de insumos essenciais à saúde.

O pedido de investigação foi motivado por um ofício do Ministério Público Estadual (MPMS), que apontou falhas e omissões constantes no fornecimento dos materiais, mesmo diante de decisões judiciais que exigem a entrega contínua.

Em resposta, a Prefeitura alegou dificuldades com fornecedores e no setor de compras. Já as famílias afetadas dizem que os atrasos não têm justificativa. O caso envolve suspeitas de má gestão, possível fraude, desvio de finalidade e prejuízo aos cofres públicos.

