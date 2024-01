Aumento de casos da Covid vai obrigar volta da máscara no Estado? SES esclarece

Novos casos da Covid-19 têm surgido em Mato Grosso do Sul e preocupado a população. Conforme dados do boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgados nesta semana, 769 novos casos foram registrados nos últimos sete dias. Diante de um possível novo surto da doença, o JD1 questionou a pasta se medidas serão adotadas, como a volta do uso de máscaras em locais fechados.

À reportagem, a SES informou que "no momento, o cenário epidemiológico da Covid-19 no Estado não exige a adoção de medidas como no passado", disse por meio de nota e ainda acrescentou, "a SES segue empenhada em fortalecer a estratégia de vacinação que ainda é a medida mais efetiva para o combate da doença".

De acordo ainda com o último boletim, os municípios que lideram as confirmações dos últimos dias são: Campo Grande (+102 casos), Antônio João (+18), Rio Verde de Mato Grosso (+17), Água Clara (+13) e Sidrolândia (+13). A Capital também registrou uma morte pela doença neste mês de janeiro. A vítima se trata de um idoso, de 80 anos, que tinha doença cardiovascular e respiratória crônicas.

O JD1 procurou pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), questionando se medidas seriam adotadas pelo município, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Vale ressaltar que já foram confirmados 1.740 casos da Covid em MS, somente neste primeiro mês do ano, além de 11 mortes, e 6 na última semana.

