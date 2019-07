Autoridades e especialistas debatem estratégias da saúde para o desenvolvimento de MS

A judicialização da saúde, os desafios da atenção primária e a importância do profissional de odontologia em UTIs. Esses são alguns dos assuntos que serão discutidos durante o jantar-debate LIDE Saúde, que acontece no dia 26 de julho, em Campo Grande (MS).

Com o tema “Visão e Estratégias da Saúde para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, o evento vai promover o encontro dos setores público e privado, reunindo especialistas, autoridades, gestores, empresários e representantes de planos de saúde, laboratórios, conselhos federais e estaduais, entre outros, para fomentar negócios, estabelecer parcerias e potencializar o desenvolvimento do estado.

Entre os convidados estão Luiz Henrique Mandetta, Ministro da Saúde, Orestes Pullin, presidente da Unimed, Ricardo Ayache, presidente da Cassems e Juliano do Vale, presidente do Conselho Federal de Odontologia.

“A saúde é um desafio em qualquer lugar, por outro lado, é um setor que movimenta muito dinheiro, com serviços, produtos e impostos. Vamos reunir as partes envolvidas nesse cenário para encontrar as melhores soluções”, afirma Guto Dobes Filho, CEO do LIDE MS.

Dados

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os gastos com a saúde já representam 10% do PIB mundial. No Brasil, as atividades ligadas aos segmentos de saúde e bem-estar representam, em média, 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, com uma movimentação de R$ 300 bilhões por ano.

Serviço

O evento acontece no dia 26 de julho (sexta-feira), a partir das 19h30, no Hotel Deville Prime em Campo Grande (MS).

Sobre o LIDE

O LIDE é uma organização de caráter privado que reúne empresários em diversos países, com o objetivo de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social. Por meio de palestras, seminários e encontros, promove o fomento à indústria e comércio, além de sensibilizar o empresariado para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. O grupo já está presente em vários estados do Brasil, reunindo 1700 empresários, que representam 63% do PIB nacional, além de outros 13 países, entre eles Estados Unidos, Chile e Portugal. Para outras informações, acesse www.lidematogrossodosul.com.br.

