Azulzinho natural? Respirar oxigênio puro tem efeito igual ao Viagra, diz estudo

Um estudo publicado na revista International Urology and Nephrology por pesquisadores do Hospital Izmir Bozyaka, na Turquia, apontou que respirar oxigênio puro pode ter um efeito parecido ao proporcionado por remédios para a disfunção erétil como Viagra e Cialis.

Para o estudo, cem homens com problemas de ereção foram divididos em três grupos: o primeiro grupo, que recebeu tratamento com oxigênio; o segundo, que foi tratado com tadalafila, o princípio ativo do Cialis, diariamente; e o terceiro grupo, que não recebeu nenhuma medicação.

Os pacientes tratados com oxigênio ficaram sentados em câmaras hiperbáricas, diariamente, em sessões de 90 minutos. Nas câmaras, o ar é composto por 100% de oxigênio. Em comparação, o ar que respiramos tem cerca de 21% do elemento em sua composição.

Esses equipamentos ajudam os pulmões e os tecidos do corpo a absorverem mais oxigênio do que o normal, e são utilizados em tratamentos médicos, no auxílio de mergulhadores no processo de descompressão, por atletas para melhorar a performance física e muito mais.

Quando se tem mais oxigênio no corpo, o fluxo sanguíneo aumenta, melhorando a irrigação dos tecidos, conhecimento que levou os cientistas e realizarem o experimento e observarem os resultados.

Segundo o estudo, voluntários que respiraram oxigênio puro e os que usaram tadalafil apresentaram a mesma melhora em relação à firmeza e a duração da ereção, um ganho de cerca de 50% em relação ao inicialmente observado.

Apesar desse ganho, os pesquisadores não observaram melhora com o uso de oxigênio em pacientes com doença vascular periférica, uma das mais conhecidas causas físicas da disfunção erétil.

