Baixo estoque de sangue preocupa Santa Casa

A Santa Casa de Campo Grande, que atua nas linhas de atendimentos Não Covid, sentiu o impacto pelo aumento de demanda por sangue de 500 bolsas no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em nota emitida nesta quinta-feira (3), o hospital informou que, com o aumento de pacientes graves, que antes eram atendidos em outras clínicas, a Santa Casa precisou dar continuidade nos atendimentos de oncologia e hemodiálise desses procedimentos.

De acordo com o HEMOSUL, quase todos os estoques estão em baixa, os que estão mais em baixa são os tipos sanguíneos A+, O+ e O-. Juntando com a pandemia e a época de seca, os estoques de bolsa de sangue caíram 40%, as doações não se mantiveram com a mesma regularidade.

Para incentivar a população a doar sangue, campanhas diárias estão sendo realizadas pela cidade e é preciso que a população atenda a esse apelo da rede de saúde.

Deixe seu Comentário

Leia Também