Saúde

Banco de Leite do Humap-UFMS tem estoque para apenas sete dias e pede doações

Atualmente, 23 recém-nascidos internados consomem o leite armazenado, o que representa cerca de 2,5 litros por dia

06 novembro 2025 - 13h13Luiz Vinicius
Doação de leite maternoDoação de leite materno   (Foto: Divulgação)

O Banco de Leite do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian enfrenta uma queda no estoque de leite materno e estima que o volume disponível dure apenas sete dias. Atualmente, 23 recém-nascidos internados consomem o leite armazenado, o que representa cerca de 2,5 litros por dia.

As doações podem ser feitas no próprio Banco de Leite do Humap, onde o processo de extração leva cerca de 15 minutos, ou em casa, com agendamento de coleta pela equipe do hospital.

O contato pode ser feito pelo telefone (67) 3345-3027 ou pelo WhatsApp (67) 99633-2510.

Durante o processo de coleta, tanto nas residências das doadoras quanto no hospital, profissionais orientam sobre higiene, extração e armazenamento do leite, seguindo todas as normas de segurança.

