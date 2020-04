Barreiras começam a funcionar em municípios que fazem divisa com SP

As barreiras sanitárias em Bataguasu, Três Lagoas e Mundo Novo começam a funcionar a partir desta quarta-feira (01) e as outras serão implantadas de forma gradativa. Os passageiros que passarem pelas barreiras irão responder uma série de perguntas, e caso algumas tenham resposta positivas, ele realizarão um cadastro e serão monitorados.

Essa é a segunda ação do Governo do Estado contra o coronavírus, que começou na última segunda (30), com o controle sanitário no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Conforme o Decreto Estadual Nº 15.399, ao todo serão 13 barreiras, sendo 12 fixas que usarão os postos de arrecadação do ICMS da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e uma volante localizada no município de Costa Rica. Toda a estrutura será por conta dos municípios parceiros nesta operação. No total, 78 policiais militares e bombeiros militares foram mobilizados para esta ação.

Cada posto vai contar com quatro policiais militares e dois bombeiros militares. Além disso, em pelo menos oito unidades terão apoio de uma base móvel da Polícia Militar. Nas demais, vans furgão deverão auxiliar as equipes nas barreiras.

Como as barreiras irão funcionar

Segundo o presidente da Comissão de Controle Sanitário (CCS-MS), coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Hugo Djan, os motoristas e acompanhantes serão submetidos a um questionário de verificação e caso a resposta seja positiva, medidas de verificação como aferição da temperatura corporal por meio de um termômetro digital infravermelho, constatação de dificuldade de respiração, coriza, tosse seca, dor de cabeça, vômitos, serão realizadas.

Os sintomáticos, que apresentem doenças respiratórias, deverão preencher um formulário e um termo de compromisso para apresentação obrigatória ao serviço de saúde e procurar uma unidade hospitalar municipal. E os assintomáticos, que tenham tido contato com suspeitos de Covid-19, deverão se comprometer a cumprir isolamento voluntário em casa, por sete dias.

Ainda segundo Hugo Djan, tanto os policiais militares quanto os bombeiros militares seguirão os protocolos de segurança já estabelecido e utilizarão os Equipamentos de Segurança Individual (EPIs).

