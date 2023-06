Bebê com suspeita de febre maculosa recebe alta na Capital

O bebê, de 1 ano, que estava internado com suspeita de febre maculosa em Campo Grande, recebeu alta hospitalar no último sábado (24), de acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), nesta segunda-feira (26).

Conforme ainda informou a pasta, a criança está bem e não tem mais sintomas relacionados à doença. A confirmação da suspeita, no entanto, só será possível após sair o resultado do exame. O teste está sendo processado no Adolfo Lutz, no Estado de São Paulo, que recebeu as amostras do paciente.

A coleta foi feita na data da notificação, em 17 de junho. O resultado deve ser divulgado no início de julho, já que o prazo para isso é de pelo menos 20 dias.

Segundo análise, a criança pode ter adquirido a bactéria que causa a febre maculosa quando esteve na área rural de Guia Lopes da Laguna, após ter contato com animais.

Outros casos

Mato Grosso do Sul registrou outros casos suspeitos, os quais também estão sendo investigados. Dentre eles está: um homem, de 61 anos, de Aquidauana; uma mulher, de 48 anos, de Figueirão; um idoso, de 72 anos, de Aparecida do Taboado; um homem, de 61 anos, de Campo Grande; e uma mulher, de 23 anos, e um menino, com idade inferior a 3 anos, de Dourados.

Todos estão em tratamento domiciliar. As informações sobre as suspeitas são da SES (Secretaria Estadual de Saúde) e Secretaria de Saúde de Dourados.

