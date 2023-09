Bebê de 2 meses e sem comorbidades morre por covid em MS

Uma criança de apenas 2 meses, e mais quatro pessoas morrem por covid-19 na última em Mato Grosso do Sul. Os dados são do último boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde). O bebê, se trata de uma menina, de Corumbá, e problemas de saúde não foram relatados à secretaria. Atualmente, o Estado contabiliza 23.320 casos confirmados e 159 óbitos em 2023.

Conforme os dados, as vítimas são uma mulher de 87 anos (Ivinhema), com doença cardiovascular e respiratória crônicas; um homem de 92 anos (Paranhos), sem problemas de saúde relatados; uma mulher de 82 anos (Três Lagoas), com diabetes e hipertensão; e uma mulher de 89 anos (Terenos), com doença neurológica crônica e hipertensão.

Somente na última semana, 108 novos casos da doença foram detectados em MS.

Imunização

Ao todo, 38,3% (115.204) do público de 5 a 11 anos recebeu a segunda dose dos imunizantes e 67.564 (22,4%) está em atraso. Já no público de 12 a 34 anos, a dose de reforço foi dada em 542.326 pessoas, ou seja, 54,1%. Apesar do número, 215.431 (21,5%) pessoas não se vacinaram contra a doença.

Na faixa etária mais velha, de 35 anos ou mais, 26,9% do público recebeu a vacina (353.974). A segunda dose de reforço está atrasada para 52,6% ( 692.624).

