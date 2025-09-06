Bebê de 8 meses é caso suspeito de sarampo em Ponta Porã

Um caso suspeito de sarampo em uma bebê de 8 meses foi registrado na última quinta-feira (4), em Ponta Porã. A Vigilância em Saúde investiga a ocorrência e aguarda o resultado laboratorial para confirmar ou descartar a infecção.

O caso acendeu um alerta no estado, já que o Mato Grosso do Sul não registra casos confirmados da doença desde 2020, mas a proximidade com áreas onde há surtos ativos no Paraguai e na Bolívia aumenta o risco de reintrodução do vírus. O município fica a cerca de 200 km das regiões afetadas.

Apesar de o Brasil ter recebido, em 2023, o certificado de país livre do sarampo, o Ministério da Saúde reforça que movimentos antivacina e a baixa cobertura vacinal aumentam a vulnerabilidade à doença — especialmente entre crianças pequenas e não vacinadas.

Diante do cenário, o estado ativou protocolos de contenção, como:

- Aplicação da “dose zero” da vacina, destinada a bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias;

- Bloqueio vacinal em áreas com suspeitas de infecção;

- Busca ativa por pessoas com sintomas;

- Campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação.

A vacina é a principal forma de prevenção contra o sarampo, doença viral altamente contagiosa, que pode levar a complicações graves como pneumonia, encefalite e até a morte. No SUS, estão disponíveis as vacinas tríplice e tetra viral.

