Menu
Menu Busca sábado, 06 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Bebê de 8 meses é caso suspeito de sarampo em Ponta Porã

Mato Grosso do Sul não registra casos confirmados da doença desde 2020

06 setembro 2025 - 09h26Sarah Chaves

Um caso suspeito de sarampo em uma bebê de 8 meses foi registrado na última quinta-feira (4), em Ponta Porã. A Vigilância em Saúde investiga a ocorrência e aguarda o resultado laboratorial para confirmar ou descartar a infecção.

O caso acendeu um alerta no estado, já que o Mato Grosso do Sul não registra casos confirmados da doença desde 2020, mas a proximidade com áreas onde há surtos ativos no Paraguai e na Bolívia aumenta o risco de reintrodução do vírus. O município fica a cerca de 200 km das regiões afetadas.

Apesar de o Brasil ter recebido, em 2023, o certificado de país livre do sarampo, o Ministério da Saúde reforça que movimentos antivacina e a baixa cobertura vacinal aumentam a vulnerabilidade à doença — especialmente entre crianças pequenas e não vacinadas.

Diante do cenário, o estado ativou protocolos de contenção, como:

- Aplicação da “dose zero” da vacina, destinada a bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias;

- Bloqueio vacinal em áreas com suspeitas de infecção;

- Busca ativa por pessoas com sintomas;

- Campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação.

A vacina é a principal forma de prevenção contra o sarampo, doença viral altamente contagiosa, que pode levar a complicações graves como pneumonia, encefalite e até a morte. No SUS, estão disponíveis as vacinas tríplice e tetra viral.

 

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Santa Casa inaugura primeira fase da reforma do Pronto-Socorro
Saúde
Santa Casa inaugura primeira fase da reforma do Pronto-Socorro
Ambulâncias serão entregues
Saúde
Saúde de MS reforça frota e busca ampliar atendimento nos polos indígenas
Medicamento Mounjaro
Saúde
Anvisa manda apreender lotes falsos de Mounjaro e remédio para câncer
Sesau explica procedimentos após relato de gestante sobre dificuldades para cesárea
Saúde
Sesau explica procedimentos após relato de gestante sobre dificuldades para cesárea
Saúde e Bem-Estar: Cardiologista explica intervenções e como prevenir agravamento de doenças
Saúde
Saúde e Bem-Estar: Cardiologista explica intervenções e como prevenir agravamento de doenças
Gestante corre risco por falta de atendimento para cesárea de alto risco na Capital
Saúde
Gestante corre risco por falta de atendimento para cesárea de alto risco na Capital
JD1TV: Especialistas alertam sobre distorção corporal e compulsão alimentar
Saúde
JD1TV: Especialistas alertam sobre distorção corporal e compulsão alimentar
MS adota novas diretrizes no combate ao Aedes aegypti após aumento de infestação
Saúde
MS adota novas diretrizes no combate ao Aedes aegypti após aumento de infestação
Foto: Ministério da Saúde
Saúde
Hospital Universitário da Grande Dourados realiza 1ª bariátrica pelo SUS
Mato Grosso do Sul lidera cobertura vacinal no Brasil
Saúde
Mato Grosso do Sul lidera cobertura vacinal no Brasil

Mais Lidas

Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS