Bebê de três meses é nova vítima da gripe em MS

Uma bebê aquidauanense de três meses morreu por gripe em Mato Grosso do Sul, na última semana. Ela faleceu devido ao vírus da Influenza B, no dia 29 de agosto, e tinha como comorbidade doença cardiovascular crônica.

As informações constam no boletim da SES(Secretaria Estadual de Saúde), referente à 35ª semana epidemiológica. Desde o começo do ano são 63 mortes e 467 hospitalizações por gripe em Mato Grosso do Sul.

A maioria dos óbitos foram decorrentes do vírus Influenza A H1N1 (36), seguido pela Influenza B (24).

As crianças de um a nove anos de idade representam 33,2% das hospitalizações. Menores de um ano de idade foram 46 internações.

O boletim mostra que quanto maior a faixa etária, maior é a taxa de óbitos. As pessoas com mais de 80 anos de idade representam 17,5% das vítimas, seguido por 70 a 79 anos com 15,9%.

