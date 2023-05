Bebê está entre as seis mortes por gripe, segundo novo boletim em MS

Um bebê, de 5 meses, está entre as seis mortes por gripe divulgadas no boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde), nesta semana. As novas vítimas são de Campo Grande, Três Lagoas e Corumbá. Foram quatro mulheres e dois homens, de 71 e 39 anos.

Além dos óbitos, o boletim também confirmou 229 casos de Influenza. Ao todo, 3.211 casos de Síndrome Aguda Grave foram registrados.

Vacinação contra gripe

A imunização contra gripe começou no começo de maio. Ao todo, quase 200 mil pessoas fazem parte dos 18 grupos que são considerados prioritários. Diferente do que ocorreu em anos anteriores, a campanha era por etapas. Todas as pessoas maiores de seis meses podem tomar a vacina.

Mesmo após 45 dias da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, Mato Grosso do Sul apresenta uma cobertura vacinal de apenas 29,33% da população prioritária a ser vacinada.

Conforme a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Goldfinger, o objetivo da ação é aumentar a quantidade de pessoas imunizadas e com isso diminuir a circulação dos vírus.

“Sabemos que com o outono e o inverno essas doenças respiratórias vão piorar e os mais impactados são as crianças e idosos, por isso que estão no grupo prioritário, pela vulnerabilidade. Essa é uma estratégia distinta das demais que a gente vem fazendo. Buscamos a parceria com a Sesau e com o Corpo de Bombeiros justamente por ser uma instituição de confiabilidade da sociedade, pelo ponto estratégico. Então toda a estratégia para o resgate dessa população é válida e estamos fazendo uma inovação. Quando facilitamos o acesso, tem o aceite da população”, afirmou Goldfinger.

