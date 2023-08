Beto destina emendas às entidades assistenciais de saúde

Cinco convênios assinados nesta sexta-feira (4), destinarão R$ 7,240 milhões à entidades assistenciais de saúde de Campo Grande. Os recursos são provenientes de emenda parlamentar federal e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Deputado Federal por MS, Beto Pereira foi responsável pela aprovação na Câmara, ainda no ano passado, da emenda de R$ 4 milhões para a área de assistência à saúde que visa contribuir no custeio do tratamento de pacientes atendidos via Sistema Único de Saúde (SUS). "Não tenho dúvidas que teremos esses recursos potencializados por outras emendas", destacou o parlamentar.

Serão beneficiadas as seguintes entidades: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande (Apae), no valor de R$ 1 milhão; Associação de Amparo à Maternidade e à Infância, Cândido Mariano no valor de R$ 1,5 milhão e a Associação Juliano Varela receberá R$ 1 milhão.

Já a Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos -São Julião, assinou dois convênios um de R$ 3.240 milhões, que visa a manutenção de 20 leitos, como eixo de saída do Hospital Regional e pagamento de serviços terceirizados e um segundo de R$ 500 mil que visa estruturar as redes de TI, para melhor segurança dos prontuários digitais.

O governador, Eduardo Riedel elencou que há situações onde o Estado não consegue alcançar uma parcela da população, momento em que é fundamental a atuação das entidades de assistência à saúde. "Não tenho dúvidas de que vai fazer diferença na vida de muita gente. As pessoas querem creches, escolas, saúde emprego, elas querem pavimento, querem resultado, e isso vem da capacidade conjunta dos agentes políticos", destacou.

Já o secretário de Saúde do Estado, Maurício Simões, destacou o trabalho com as secretarias municipais em prol de melhorias na saúde. "Não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. Tenho encontrado apoio nas bancadas federais e estaduais, assim, quero que a saúde do estado esteja no nível do nosso desenvolvimento econômico", finalizou.

