Beto Pereira pode comandar comissão provisória do PSDB em MS, diz Dagoberto

O deputado federal Dagoberto Nogueira Filho (PSDB-MS) afirmou nesta quinta-feira (11) que o comando da comissão provisória do PSDB em Mato Grosso do Sul deve ficar sob responsabilidade do deputado federal Beto Pereira até 2026.

Conforme Nogueira, Geraldo Resende ficará à frente do partido até 21 de outubro, quando seria realizada as eleições. “Geraldo assume agora por 30 dias. Depois disso, a Nacional vai nomear uma nova provisória, que ficará até as eleições. Eu sei que o Beto é um dos pretendentes”, declarou.

Dagoberto falou ainda que o PSDB quer manter os três deputados, apesar de estudos de desfiliação, com a bancada tendo cerca R$540 milhões, os parlamentares discutem a distribuição dos recursos que podem ser utilizados em campanha. “ Nós queremos ver se voltam os três deputados federais, não vamos ter candidato ao senado, estadual podemos fazer cinco ou seis”, comentou calculando com a possibilidade alguns vereadores saírem candidatos.



Movimentos

O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) vem passando por "mudanças" em seus quadros. Um exemplo é a saída do ex-governador Reinaldo Azambuja, que deve se filiar ao PL (Partido Liberal), ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar das mudanças, os deputados de Mato Grosso do Sul devem permanecer na sigla. O PSDB estadual já se movimenta e articula estratégias para as eleições de 2026.

