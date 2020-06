Bispo Edir Macedo recebe alta médica após vencer coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Internado no hospital Moriah, em São Paulo, na última segunda-feira (8), o líder da Igreja Universal, Bispo Edir Macedo, 75 anos, fez tratamento com o medicamento cloroquina e está completamente recuperado do coronavírus e recebeu alta médica nesta sexta-feira (12).

Edir Macedo foi atendido pela equipe médica coordenada pelos Dr. Leandro Echenique e Dr. Ricardo Teixeira. Segundo os médicos, o fundador da Universal respondeu muito bem ao tratamento. “Tomei todos os medicamentos indicados pelos médicos, entre eles a hidroxicloroquina, e estou bem”, afirmou o fundador da Igreja Universal.

O cardiologista Dr. Leandro Echenique disse que o líder religioso reagiu muito bem ao tratamento, “Ele evoluiu sem intercorrências, apresentou uma ótima evolução clínica e se recuperou totalmente”, explicou Echenique.

Deixe seu Comentário

Leia Também