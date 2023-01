Covid: MS tem 986 novos casos, mas apresenta melhora ao longo das semanas

Em Mato Grosso do Sul o número de casos e mortes por Covid-19, diminuiram se comparado ao número da última semana epidemiológica, mesmo assim estado teve mais 986 casos, enquanto no boletim anterior foram 1.873 novos registros.

Nos últimos sete dias, MS teve seis mortes nas cidades de Campo Grande, Aquidauana, Aparecida do Taboado, Anaurilândia e Paranaíba.

Essa é a terceira semana de janeiro e registra o menor número de casos acumulados em sete dias. Os óbitos também reduziram, enquanto na 1° semana foram 17 e na segunda 23, nesta semana seis óbitos foram registrados. Veja o exemplo na tabela abaixo.

As cidades que registraram maior número de casos na última semana foram: Campo Grande +136 - Ivinhema +62 - Sete Quedas +62 - Chapadão do Sul +58 e Camapuã +55.



