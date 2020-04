Bolsonaro e Teich se reúnem para apresentação de estudo sobre cloroquina

Priscilla Porangaba, com informações do O Globo

O presidente Jair Bolsonaro se reúne na manhã desta quinta-feira (23), com o ministro da Saúde, Nelson Teich, para debater o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com a covid-19.

Em encontro no Planalto, Bolsonaro e o ministro recebem o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Luiz Britto Ribeiro, para a apresentação de um estudo sobre o uso do medicamento no combate à doença.

O uso da cloroquina foi amplamente defendido por Bolsonaro antes da demissão do ex-ministro da pasta Luiz Henrique Mandetta, que divergia do presidente e pedia cautela na prescrição do medicamento. Usada para o tratamento da malária, a droga ainda está em fase de testes sobre sua eficácia contra o novo coronavírus.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo no dia 13, o presidente do CFM disse que o órgão ainda deveria se posicionar oficialmente sobre o tema – o que ainda não ocorreu. Na ocasião, afirmou “não existir nenhum trabalho na literatura mundial que comprove a eficácia” do medicamento no tratamento da doença. “O que acontece no Brasil é uma situação pouco usual. Pessoas comentam sobre a droga como se tivessem domínio absoluto”, disse ele na ocasião. Segundo Ribeiro, porém, “o fato de não existir evidência científica não quer dizer que não se pode recomendar uso, mas com segurança”.

